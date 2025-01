Alle neun beschuldigten »Sächsischen Separatisten« befinden sich seit dieser Woche in Untersuchungshaft: Am Montag haben polnische Behörden den mutmaßlichen Kopf der so benannten sächsischen Neonazitruppe nach Deutschland überstellt, wie die Bundesanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Demnach setzte der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs am selben Tag den Haftbefehl gegen Jörg S. in Vollzug. Zuvor waren acht weitere Beschuldigte in dem Verfahren in Untersuchung...