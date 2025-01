Der Vorstandsvorsitzende der Mercedes-Benz AG, Ola Källenius, will bessere Bedingungen für die Ansiedlung chinesischer Hersteller von Elektroautos schaffen. Das berichtete die Financial Times am Montag. Källenius ist zugleich Chef des EU-Autolobbyverbandes ACEA und erhofft sich damit eine Lösung im Streit um die Einfuhrzölle auf chinesische E-Autos. Die EU-Kommission hatte im Oktober 2023 eine Untersuchung der staatlichen Unterstützung für die chinesischen Elektroau...