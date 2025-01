Die Sorgen sind unüberhörbar: »Bereiten Sie sich auf einen Aufprall vor – 2025 verspricht eine holprige Fahrt zu werden!« Die altehrwürdige britische Schiffahrtszeitung Lloyd’s List wagte jüngst einen Ausblick auf die Folgen der erneuten Präsidentschaft von Donald Trump für die maritime Wirtschaft. Kommentator Richard Meade befürchtet von der an diesem Montag beginnenden »zweiten Runde der Trumpenomics« – so seine sarkastische Bezeichnung für das, was Donald Trump u...