Die Latte war hoch gehängt worden, zumindest verbal. Unter dem Motto »Wir machen Zukunft! Solidarität gewinnt!« lud die IG Metall Frankfurt am Main am Sonnabend zum Politischen Jahresauftakt. Michael Erhardt, der erste Bevollmächtigte, und sein Stellvertreter Christian Egner kündigten an, nach der Bundestagswahl »richtig draufhauen« zu wollen, um bei den drei zentralen Problemen erfolgreich zu sein: Erhaltung der Industriearbeitsplätze, Verteidigung des Sozialstaats...