Am Sonnabend wird gefeiert, nun ist man offiziell »Europäische Kulturhauptstadt 2025«: Mit einem Programm unter dem Motto »C the Unseen« will Chemnitz, gemeinsam mit 38 Städten und Gemeinden Mittelsachsens, des Zwickauer Landes und des Erzgebirges, dem schicken Titel gerecht werden. Man teilt ihn sich mit Nova Gorica in Slowenien und Gorizia in Italien. Im Vorfeld konnte Chemnitz, das 1953 bis 1990 den stolzen Namen Karl-Marx-Stadt trug (Wahlkreis von Erich Honecker...