Alfreð Gíslason schaute schon wieder deutlich zuversichtlicher. Die positive Diagnose der Mannschaftsärzte war eine gute Nachricht für den Bundestrainer und die deutschen Handballer. Spielmacher Juri Knorr hat sich doch nicht ernsthaft am Knie verletzt und dürfte im Duell mit der Schweiz am Freitag spielen. Mit einem Sieg wäre der Olympiazweite vorzeitig in der Hauptrunde.

»Es sieht grundsätzlich positiv aus, dass er uns morgen zur Verfügung steht. Hundertprozentig ...