Wenn er auch sonst nichts kann, Sorgen haben kann er. Wenige Tage vor seinem Abschied warnte Joe Biden vor dem, was da kommen werde. Mindestens eine Transformation von einer Demokratie in eine Oligarchie, vollzogen durch die Trump-Administration, innerhalb der eine Gruppe »extrem reicher Menschen« die höchsten politischen Gewalten in ihren wenigen Händen konzentriert.

Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Wie sah es denn mit der Macht­konzentration...