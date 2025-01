Südkoreas suspendierter Präsident Yoon Suk Yeol durfte am Mittwoch für seinen gescheiterten Putschversuch vom 3. Dezember eine erste Nacht in Haft verbringen. Weitere werden wohl folgen. Erst einmal darf die Sonderstaatsanwaltschaft ihn nur bis zu diesem Freitag festsetzen, um ihn zu verhören. Mit hoher Wahrscheinlichkeit folgt aber vor Ablauf der Frist der nächste Haftbefehl, der ihn auf Wochen in Untersuchungshaft bringen wird. Die Zeitung Hankyoreh berichtete ber...