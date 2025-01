Es ist nicht neu, dass in Schwierigkeiten geratene Regierungen Feindbilder herbeiphantasieren. Die Vertrauenskrise, in die sich Emmanuel Macron in seiner zweiten Präsidentschaft hineinmanövrierte, ist immer tiefer geworden. Er weigert sich beharrlich, einem Repräsentanten der linken Volksfront, die die letzten Parlamentswahlen gewann, die Regierungsbildung zu übertragen. Statt dessen ermächtigt er Kabinette seines eigenen, bei den Wahlen kläglich gescheiterten Lager...