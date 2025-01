Er war der stärkste deutsche Schachspieler nach dem Zweiten Weltkrieg: Robert Hübner erlag am 5. Januar 2025 im Alter von 76 Jahren einer Magenkrebserkrankung. 1981 hatte er das WM-Kandidatenfinale erreicht und von 1971 bis 1988 ununterbrochen zu den besten zehn Spielern der Welt gehört.

Robert Hübner wurde am 6. November 1948 in Köln-Porz geboren und erlernte das Schachspiel als Fünfjähriger von seinem Vater Hans. Sein Talent zeigte sich frühzeitig, als er 1961 am ...