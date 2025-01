Der transnistrische Geheimdienst, bei dem ich einen Halbtagsjob als Doppelagent habe, hat mir ein Tonband zugespielt: Es ist ein Mitschnitt einer Besprechung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump mit seinem Vize J. D. Vance auf seinem Unwesen in Palm Bitch. Ich fand das Band heute morgen in einem toten Briefkasten, in dem ich Eichhörnchenkadaver aufbewahre und tote Briefträger. Hier ein Auszug aus dem Gespräch:

Was ist an dieser Frage so schwierig, JD-Boy: Wenn ...