Laut Bundesamt für Statistik wurden in der Schweiz letztes Jahr rund 54.000 Leerwohnungen gezählt. Das entspricht 1,15 Prozent des Gesamtwohnungsbestands. In Zürich beläuft sich die Leerwohnungsquote gerade mal auf 0,53 Prozent. Das sorgt für Unmut, auch weil die Vermieter angesichts der zunehmenden Wohnungsknappheit immer horrendere Mieten verlangen können. Angesichts von Inflation und Reallohnverlust wird das für so manchen zum existenziellen Problem. Proteste geg...