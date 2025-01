Vertreter der Hersteller und der Betreiber von Windenergieanlagen schauen optimistisch in die Zukunft, warnen aber die nächste Bundesregierung vor Eingriffen in »einen gut funktionierenden Markt«. Das wurde am Mittwoch auf einer gemeinsamen Bilanzpressekonferenz deutlich, bei der der Bundesverband Windenergie (BWE), der Tausende Anlagenbesitzer vertritt, gemeinsam mit dem Maschinenbauverband VDMA Power Systems auf das vergangene Jahr zurückblickte und die künftige E...