Ein permanenter Kampf

Einen wunderschönen guten Morgen! Paukenschlag im argentinischen Frauenfußball. Die Funktionäre eines der erfolgreichsten Klubs der Silberländerinnen, des UAI Urquiza, haben dem argentinischen Fußballverband AFA in einem kurzen Schreiben mitgeteilt, freiwillig in die Primera B absteigen zu wollen, in den Amateurfußball. Nur so könne der Klub sein Engagement bei der Entwicklung aufrechterhalten und weiterhin Fußballerinnen ausbilden. Begründet wird der Wahnsinn damit...