Nehmen wir an, man hätte Jean-Marie Le Pen vor, sagen wir, 25 Jahren solches prophezeit – er hätte es wohl als Alptraum abgetan. Hätte man ihm gesagt, seine Lieblingstochter würde die von ihm im Oktober 1972 gegründete Partei anführen, hätte ihn aber aus derselben ausgeschlossen, und von seinem Ableben hätte sie in Afrika Kenntnis genommen … Nicht auszudenken, wie der 1928 geborene und am 7. Januar dieses Jahres verstorbene, rechte Langzeitfunktionär reagiert hätte.

