Die Leute interessiere das Böse, hat der polnische Filmemacher Patryk Vega der Gazeta Wyborcza anvertraut. Deshalb habe er den Film »Putin« gedreht – mit KI-generiertem Doppelgänger in der Titelrolle. Aber Patryk Vega ist eben doch kein Alfred Hitchcock, und so macht er das »Böse« gleichzeitig lächerlich und verächtlich: Zu Beginn des Filmes liegt ein pflegebedürftiger Wladimir Putin in seiner eigenen Scheiße. Ähnlich wie vor einigen Jahren die Titelfigur in Armando...