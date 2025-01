Troegner, Reinecke, Kann, Wessely

Einen »brillanten Kabarettisten« nannte Kritikerin Renate Holland-Moritz den Schauspieler Werner Troegner 1988, als sein letzter Film »Mensch, mein Papa …!« auf die Leinwand kam. Den Papa von Franziska Troegner gab Erwin Geschonneck, und Franziskas echter Papa war wie so oft als »urkomische Type« dabei. Am 13. Januar wäre Troegner, der 1993 starb, 100 Jahre alt geworden. Nach dem Krieg verdiente er sich an Theatern seiner Heimatstadt Berlin, u. a. in der Neuen Bühne...