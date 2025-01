In Donald Trumps »Team«, in Wirklichkeit eine Mischung aus Hofstaat und Intrigantenstadl, wird schon vor Beginn seiner zweiten Amtszeit am 20. Januar ein scharfer öffentlicher Konflikt ausgetragen. Anführer der Unruhestifter ist Steve Bannon, der 2017 acht Monate lang eine beispiellose Sonderstellung als Trumps »Chefstratege« – ein eigens für ihn geschaffener neuer Titel – genoss. Im Januar 2018 in Ungnade gefallen, nachdem er Trumps Tochter Ivanka und deren Ehemann...