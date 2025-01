Wieso gibt es so viele Ma-tratzengeschäfte? Man kauft sich doch nicht andauernd eine neue Matratze. Nein, sagt der Marktkenner, aber es lassen sich damit große Gewinne machen. Die Läden heißen Matratzen Concord oder Dänisches Bettenlager. In Dänemark heißt die Handelskette Jysk. 2017 gab es laut Wikipedia in 48 Ländern 2.529 Jysk-Ladengeschäfte. Lars Larsen, »milliardenschwerer Gründer und Inhaber des Mutterkonzerns Jysk, wird in Dänemark bewundert und geliebt. Sie ...