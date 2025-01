Sechs Wochen vor der Bundestagswahl ist das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) am Sonntag ziemlich genau ein Jahr nach der Parteigründung mit einem Bundesparteitag in Bonn in die heiße Phase des Wahlkampfs gestartet. Im Zentrum des Treffens von etwa 600 der rund 1.100 Mitglieder stand die Verabschiedung eines Leitantrags zum Wahlprogramm. Zum Auftakt erinnerte BSW-Generalsekretär Christian Leye daran, dass die Partei erst vor Jahresfrist gegründet worden sei. In dieser...