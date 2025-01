Die nordrhein-westfälische AfD hat bei einem mehrtägigen Aufstellungsparteitag in Marl, der erst am Montag zu Ende ging, ihre Landesliste für die Bundestagswahl gewählt. Die Partei zieht im einwohnerreichsten Bundesland mit dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden und finanzpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion Kay Gottschalk als Spitzenkandidat in den Wahlkampf. Gottschalk erzielte allerdings mit rund 61 Prozent der Delegiertenstimmen kein starkes Ergebnis. A...