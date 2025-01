Das kritisch-verächtliche Verhältnis zu dem Staat, dessen Bürger er ist und der, also der Staat, vorgeblich ein ganz anderer zu sein behauptet, ist mit so einem Satz unmissverständlich zum Ausdruck gebracht: »Das ›Horst-Wessel-Lied‹ (ist) die für mich selbstverständliche vierte Strophe des Deutschlandliedes.« Bekannt hat Otto Köhler diese spöttische Haltung in einem Interview mit dieser Zeitung vor zehn Jahren. Schwer vorstellbar, dass sich daran in der Zwischenzeit...