Schon 2016 machte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geflüchteten Syrern auf dem Höhepunkt des Kriegs in Syrien deutlich, dass ihrem Asyl eine Frist gesetzt ist: Man erwarte, dass sie, »wenn wieder Frieden in Syrien ist«, samt ihrem hier erworbenen Wissen in ihre »Heimat« zurückgehen. Inzwischen haben die Glaubensbrüder des damals wütenden IS, die ebenso islamistische Miliz Haiat Tahrir Al-Scham, mit Unterstützung der NATO das Regime Assads ersetzt. Frieden bedeutet das ...