Mit mageren 300 Millionen Euro will sich das Management des Automobilbauers Volkswagen bis 2030 am gigantischen Sparprogramm des Konzerns beteiligen, erklärte das für Personal zuständige Vorstandsmitglied Gunnar Kilian in einem Interview mit der Braunschweiger Zeitung (Mittwochausgabe).

Zwar erklärte er, dass sich der Vorstand damit überproportional an den Einsparungen beteilige. Doch wie viele Manager in welchem Umfang weniger Einkünfte erhalten werden, ließ Kilian...