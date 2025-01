Erpenbeck, Schubert, Tucholsky

Am Dienstag vor 50 Jahren verließ mit Fritz Erpenbeck ein besonderer Künstler diese Welt. Der junge Schlosser nahm nach dem Ersten Weltkrieg Schauspielunterricht, spielte in Berlin u. a. an der links-avantgardistischen Piscator-Bühne. Mit seiner Frau, der österreichischen Schauspielerin Hedda Zinner, harmonierte er auch politisch. Beide traten der KPD bei. Erpenbeck arbeitete als Regisseur und Dramaturg und leitete 1931–1933 die satirische Zeitschrift der KPD Roter ...