RE: Auf wackligen Schienen durch die Karpatenschlucht

Durch das nordrumänische Wassertal führt zwar keine Straße, aber per Lokomotive lassen sich die Karpaten in Grenznähe zur Ukraine bereisen. Wer gut hinschaut, entdeckt vielleicht Bären und Wildschweine. D 2024.

MDR, 14.25 Uhr

Die 25 Lieblingshits unserer Babyboomer

»I have to tell you just how I feel«: Ralf Moeller und Richard David Precht analysieren »Roxanne« von Police und andere Boomerbrummer. Gegen Jahresend...