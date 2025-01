Wenn zwei Instrumentalisten als Duo auftreten, bilden sie ein performatives Paar. Manchmal ein kontrastreiches, manchmal ein homogenes. Beim Subsystem ist das so eine Sache: Almut Schlichting am Baritonsaxophon und Sven Hinse am Kontrabass verstehen sich als Teil eines Systems, das selbst wiederum ein System ist. Daher der Name ihrer Formation. Wie sich das Spiel der freien tiefen Töne genau gestaltet, ist am kommenden Dienstag im Rahmen der Reihe »jW geht Jazz« in ...