Kurz vor Weihnachten veröffentlichte die britische Tageszeitung The Telegraph eine Recherche, aus der hervorgeht, dass US-amerikanische Spezialeinheiten mit ihnen verbündete Milizen in Syrien vorab über die Offensive, die die Regierung von Baschar Al-Assad am 8. Dezember zu Fall brachte, informiert haben. So seien den von London und Washington ausgebildeten Kämpfern der Revolutionären Kommandoarmee (RCA) bereits Wochen im Voraus detaillierte Informationen nicht nur ...