Die Maschine will geschmiert sein: Im Konrad-Adenauer-Haus sind rund um den Jahreswechsel neue Großspenden eingegangen. Den Auftakt für 2025 machte nach Angaben der Bundestagsverwaltung der in London tätige Geschäftsmann Johannes P. Huth mit einer Zahlung von 50.000 Euro an die CDU. Zwischen Weihnachten und Neujahr gingen demnach bei...