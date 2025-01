Die Zeltinger Band war zunächst so eine Art Kölner Karnevalsscherz, den einige Musiker der Krautrocklegende Can zu recht so komisch fanden, dass sie der Chaostruppe zur ersten Platte verhalfen. Holger Czukay stand der Band beratend zur Seite, und Jaki Liebezeit spielte sogar eine Zeitlang Schlagzeug für den kurzatmigen, glatzköpfigen Lederschwulen Hans Jürgen Maria Zeltinger. Wie freiwillig, darüber streiten sich die Geister. »Ich kannte ihn von der Straße«, erzählt...