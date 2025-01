Migration – die »Mutter aller Probleme«. So zumindest hat es der ehemalige Innenminister Horst Seehofer (CSU) im Jahr 2018 formuliert. Die »Mutter aller Wahlkampfthemen« wäre wohl näher an der Wahrheit. Wie schon bei den EU-Wahlen im Juni ist Einwanderung auch im Wahlkampf für die vorgezogenen Bundestagswahlen im Februar zentral. Nicht nur die AfD – laut Umfragen aktuell zweitstärkste Partei – lebt von dem Thema. Ein Einzug des BSW in den Bundestag wäre wohl nicht z...