Die AfD will am 11. und 12. Januar ihren Bundesparteitag im sächsischen Riesa veranstalten. Die Mobilisierung zu antifaschistischen Gegenprotesten ist längst angelaufen. So ruft das bundesweite Bündnis »Widersetzen« für den frühen Samstag morgen zu Aktionen zivilen Ungehorsams vor der »WT Energiesysteme Arena«, in der der Parteitag stattfinden soll, auf. Erklärtes Ziel ist es, den Parteitag zu verhindern oder zumindest dessen Beginn zu verzögern. »Ich kann es nicht ...