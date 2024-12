Wenn Flüchtlinge zweimal beim Schwarzfahren im Bus oder beim Klauen im Supermarkt erwischt werden, sollen sie künftig automatisch abgeschoben werden – selbst wenn ihnen im Herkunftsland Folter und Haft drohen. So will es zumindest die CDU. »Nach einem Warnschuss muss in Zukunft bei der zweiten vorsätzlichen Straftat das Aufenthaltsrecht zwingend erlöschen«, tönte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann gegenüber Bild vom Montag. Dafür will der Generalsekretär der Part...