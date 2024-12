Dass der Springer-Verlag die FDP gut findet, ist – spätestens seit 2023 einschlägige interne Mails geleakt wurden – allseits bekannt. Da die Lindner-Partei im Februar aber wahrscheinlich aus dem Bundestag fliegt, macht eine Zeitung aus dem Hause Springer jetzt Werbung für die andere marktradikale Partei in Deutschland: die AfD.

In einem am Sonnabend veröffentlichten Gastbeitrag für die Welt am Sonntag äußerte Elon Musk, Techmilliardär und Berater des künftigen US-Pr...