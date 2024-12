Elia Samman ist Vertreter der wohl ältesten innersyrischen Oppositionspartei, der Syrischen Sozialen Nationalistischen Partei (SSNP). Gegründet in den 1930iger Jahren von Antoun Saadeh erhielt die Partei aus allen Teilen von »Bilad as-Sham«, im Westen auch »Levante« genannt, Zulauf. Libanesen, Syrer, Palästinenser schlossen sich vor allem in den 1940er Jahren und danach der Partei an, die ein geeintes »Bilad as-Sham« forderte und die Sykes-Picot-Aufteilung der Regi...