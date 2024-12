Die Simpsons

Wir fahr’n nach … Vegas

»Bright light city gonna set my soul / Gonna set my soul on fire«: Homer und Ned lackieren sich in der Stadt der Sünde die Helme von innen. Im Rausch gehen die beiden jeweils eine Zweitehe ein. USA 1999.

Pro sieben, Sa., 14.10 Uhr

Volleyball: Bundesliga der Frauen

15. Spieltag: Dresdner SC – SSC Palmberg Schwerin

Spitzenspiel der Ostvereine: Der DSC empfängt in der Mehrzweckhalle in der Bodenbacher Straße die Vizemeisterinnen aus...