Die Altmark? »Kenn ick. Da sagen sich Fuchs und Hase ›Gute Nacht‹«, sagte ein Mitarbeiter des Verlags 8. Mai vor einigen Jahren (Gruß geht raus an Dirk). Aber was wusste er schon von diesem Landstrich in Sachsen-Anhalt, wo Ortschaften Hindenburg und Bismark heißen? Auf der Landstraße flattern Fasane ums Auto herum, Waschbären versperren einem, wenn man nachts zum Angeln fährt, empört mit den Ärmchen fuchtelnd den Weg zum Elbdeich, und auf dem Heimweg muss man selbst...