So ist die Lage, düster: Umsatzeinbruch, Insolvenzen, Jobvernichtung – oder: Das ist die Bilanz der Bosse der größten BRD-Konzerne für die ersten neun Monate dieses Jahres. Denn bei den 100 umsatzstärksten Börsenunternehmen hierzulande ist der Erlös um vier Prozent geschrumpft, berichtete dpa am Freitag auf Basis einer Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY. Ein Rückgang zum zweiten Mal in Folge. Ferner sank der operative Konzerngewinn (Ebit) i...