Zeit ist Geld, das gilt auch in der Binnenschiffahrt. Der Kapitän eines Frachtschiffs hatte es am 8. Dezember aber offenbar zu eilig – er fuhr auf der Mosel mit Karacho in das noch nicht ganz geöffnete untere Tor der Schleuse Müden bei Cochem und riss es aus der Verankerung. Totalschaden. Dauer der Reparatur ungewiss. Weil Müden keine zweite Schleusenkammer besitzt, saßen oberhalb der Schleuse auf Mosel und Saar 74 Binnenschiffe fest, die flussabwärts zum Rhein woll...