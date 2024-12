Am 22. November traf in Zamzam ein wenig Hoffnung ein. In dem Flüchtlingslager bei Al-Faschir, der Hauptstadt des sudanesischen Bundesstaates Norddarfur, waren, wie eine unabhängige Expertengruppe festgestellt hatte, spätestens seit dem 1. August alle gängigen Kriterien für eine Hungersnot erfüllt. Bis zu einer halben Million Menschen, die der Bürgerkrieg im Sudan in die Flucht getrieben hat, leben dort. Von den 29.000 Kindern unter fünf Jahren, die Hilfsorganisatio...