So steht es in den Reiseführern: »deutscheste Stadt südlich des Äquators«, »Ostseebad in Afrika« usw. Swakopmund ist eine Kleinstadt in Namibia, am Atlantik gelegen, mit ungefähr 76.000 Einwohnern. In der Tat sieht Swakopmund ein bisschen aus wie Travemünde oder Heringsdorf, samt Seebrücke und Leuchtturm. Und dann die vielen Jugendstilgebäude. Die deutsche Kolonialzeit war ja auch eine Hochzeit des Jugendstils, und in Swakopmund war genügend Geld vorhanden, um aufwe...