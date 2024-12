Fransfontein ist ein kleines Nest in Namibia, hundert Kilometer südöstlich des berühmten Naturreservats Etosha-Pfanne. Jetzt, um diese Jahreszeit, ist es dort heiß und trocken, und es hat schon lange nicht mehr geregnet. Auf dem Weg dorthin fährt man an nichts als Sand, Steinen und verdorrten Büschen vorbei, kein grünes Blatt weit und breit.

Dann kommt man in Fransfontein an. Der Name des Ortes bedeutet »Quelle des Franz«. Und da ist sie schon. Ein wunderbares Wasse...