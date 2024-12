Im Sommer 2024 erschien in den USA das Buch »Beneath the Mountain. An Anti-Prison Reader« im Verlag City Lights Books aus San Francisco. Wir veröffentlichen hier die Einleitung des Bandes mit freundlicher Genehmigung des Verlags. Herausgegeben wurde der Reader von dem seit 43 Jahren inhaftierten Journalisten und Ex-Black-Panther Mumia Abu-Jamal und der Wissenschaftlerin und Prison Radio-Aktivistin Jennifer Black. Er soll ein Leitfaden sein für alle, die verstehen wo...