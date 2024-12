Wildcat

Im neuen Heft der Zeitschrift Wildcat finden sich Beiträge über das Verhältnis Deutschlands zu den laufenden Kriegen, über die Krise der Automobilindustrie, die Herausforderungen für die linke Regierung in Sri Lanka und die Verelendung von Teilen der Arbeiterklasse in den USA. Gleich mehrere Texte befassen sich mit unterschiedlichen Aspekten des »KI-Komplexes« in den USA und in der EU. (jW)

