Warum suchen sich Attentäter gerne Weihnachtsmärkte aus, um mit ihren Fahrzeugen in Menschenmengen zu rasen? Was die Antwort sein dürfte, zeigt unser Autor in seiner vor dem Anschlag von Magdeburg verfassten Kolumne. (jW)

Ich bin ganz derlechert», sagte meine Mutter. Übersetzt: Ich bin extrem unterhopft.

«Ich auch», sagte ich. «Zum Glück wurde grade der Weihnachtsmarkt eröffnet.»

Ich ging hinüber zum Sternplatz und lugte nach einem Stand, der Bier anbot. Joha...