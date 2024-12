Die letzte Wahl in Haiti hat 2016 stattgefunden und seit 2020 verfügt das Land über kein funktionierendes Parlament mehr. Da weder Regierungschef Alix Didier Fils-Aimé noch Staatsoberhaupt Leslie Voltaire, der temporäre Vorsitzende des Übergangspräsidialrats, demokratisch legitimiert sind, forderte das in dem Karibikstaat jedoch selbst heftig kritisierte Integrierte UN-Büro in Haiti (BINUH) die Akteure am selben Tag dazu auf, die Organisation von Wahlen zu beschleun...