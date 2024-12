Aktiv und gesund

Richtig atmen; Nahrungsmittelallergien

Beim Weihnachtsbratenessen / Das Atmen nicht vergessen / Sonst liegt im Grabe, dick / Hans Wurst, am Kloß erstickt. D 2021.

BR, 15.00 Uhr

MDR um vier

Sichere Weihnachten!

Lichterketten mit Kabelbruch, unbeaufsichtigt-brennende Kerzen: Die erhöhte Unfallgefahr in weihnachtlichen Stuben ist so bekannt wie sie missachtet wird. Was zu bedenken ist, wenn man an Heiligabend nicht die Feuerwehr rufen will. D 2024.

MDR...