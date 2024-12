Zwei deutsche Übersetzungen des Verbs »mesh« lauten »ineinandergreifen« und »sich vereinen«. Und tatsächlich: Bei ihrem Gig am 14. Dezember in Dresden bestach die 1991 in Bristol (England) gegründete formidable Synthpop-Band ein weiteres Mal durch mustergültiges Zusammenspiel.

Nach ihrer »Legacy«-Klubtour im Frühjahr und zahlreichen Festivalauftritten waren Leadsänger Mark Hockings und Richard Silverthorn (Keys, Gitarre) begleitet von Richard Broadhead (Keys) und Se...