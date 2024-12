Die Zahl der Pflegebedürftigen ist zwischen Dezember 2021 und Dezember 2023 um rund 730.000 auf knapp 5,7 Millionen Menschen gestiegen. Erwartet worden war ein demographiebedingter Anstieg um 100.000.

Dass weitaus mehr Männer und Frauen Pflege benötigten, hänge mit dem seit Anfang 2017 erweiterten Begriff der Pflegebedürftigkeit zusammen, hieß es in einer Mitteilung des Statistischen Bundesamtes am Mittwoch. Dadurch gibt es eher eine Einstufung in eine der Pflegestu...