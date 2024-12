Mit der verbindlichen Festlegung der Angebote stehe das »Krankenhausplanungsverfahren in Nordrhein-Westfalen (…) unmittelbar vor dem Abschluss«, meldete das Landesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales am Dienstag. Ab der kommenden Woche stehe fest, »welches Krankenhaus zukünftig welche Leistungen anbieten kann und zu welchen Veränderungen es in der nordrhein-westfälischen Krankenhauslandschaft kommen wird«. Damit endet das bundesweit erste Krankenhausplanu...